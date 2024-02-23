Яна Поплавская посоветовала «отмененной» Насте Ивлеевой обнулиться: «Стать опять маникюршей»

Скандал с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, которую она закатила в московском клубе в декабре, не утихает до сих пор. «Отмененная» виновница торжества спустя два месяца молчания вышла в свет, посетив в столице концерт рэпера-дончанина ОМ, настоящее имя которого Дмитрий Пахомов. Но это едва ли понравилось не только самому артисту, но и многочисленной публике, призывающей наказать блогершу.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По слухам, Ивлеева засобиралась на новые российские территории, по стопам Филипаа Киркорова. Однако люди, находящиеся там, уже обозначили свою позицию по этому поводу: там – не прачечная, и ее приезда не ждут.

Актриса тоже Яна Поплавская высказалась по этому поводу. Активистка считает, что Ивлеевой следовало бы вернуться к себе самой, чтобы понять, где она свернула не туда, вошла, так сказать, не в ту дверь.