75-летняя вдова Караченцова Поргина рассказала, что ушла из «Ленкома» из-за травли: «Меня довели»

Людмила Поргина после смерти своего мужа Николая Караченцова решила вернуться в театр «Ленком». Но теперь она призналась, что подвергалась там травле. Артистка не смогла наладить общение с директором Марком Варшавером. В итоге она ушла по собственному желанию. Актриса подчеркнула, что никто не пытался ее остановить.

«Меня довел и затравил директор театра Марк Варшавер, поставив меня, актрису высшей категории в массовку. Он унижал меня такими смехотворными ролями и зарплатой в 50 тысяч рублей», – пояснила Поргина, пишет KP.RU.

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По словам вдовы Караченцова, она теперь находится дома. Артистка посвящает время внукам и своим питомцам. Она также порой выходит в свет. Людмила Андреевна заверила, что обожает посещать спектакли с Александром Калягиным. Ее можно увидеть в театре в качестве зрительницы. Напомним, что актриса вырастила с мужем сына Андрея. Теперь она нянчится со своей внучкой Ольгой, которой восемь лет. А вот внуку звезды Петру уже 21 год, а внучке Янине 18 лет.