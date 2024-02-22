«Комки по лицу, очень некрасиво»: россияне ужаснулись, увидев Викторию Боню без фильтров

Виктория Боня в 44 года решила позаботиться о том, чтобы сохранить молодость. Она в 2023 года потратила десятки миллионов рублей на пластическую операцию у лучшего хирурга в Лос-Анджелесе. Бывшая участница «Дома-2» захотела сделать себе «лисьи глазки». Она несколько месяцев прятала лицо. Телеведущая поясняла, что ей нужно пройти реабилитацию, чтобы сошел отек.
А недавно она обратилась к косметологу, чтобы довести овал лица до идеала и выделить скулы. После этого звезда стала сравнивать себя с Анджелиной Джоли. Она заявила, что именно так на нее смотрят мужчины, как на голливудскую знаменитость.
Виктория Боня приехала в Дубай. Фото: соцсети Виктории Бони
И 22 февраля Боня решилась показать лицо без фильтров. Она продемонстрировала свою косметику. Если ранее светская львица выпустила помаду, то теперь она намерена запустить в производство блески для губ. На кадрах телеведущая красовалась в вечернем платье. Она накрасилась, сделав стрелки на веках.
При этом были видны все изъяны на коже. Она не скрыла морщинки и крупные поры. Пользователи Сети признались, что после пластики Виктория не стала выглядеть моложе. Многие даже не узнали звезду.
Виктория Боня показала лицо без фильтров. Фото: соцсети Виктории Бони
«Какое вздутое лицо. Видно пластика не помогает после сорока», – удивилась elena.letunovskaya.3.
«Виктория, как жаль, что ты не видишь себя со стороны… Глаза, опухлое все, сбоку вид лица просто карикатурный», – высказалась evgeniya_shyyka.
«После пластики есть схожесть с Успенской», – отметила terekhova5476.
«Нормальная же была, что она с собой сделала», – поразилась sarulya_.
«Как состарила пластика. И комки по лицу, очень не красиво и заметно», – написала ld77777.
«Смотрю на Боню и совсем не узнаю», – призналась hadisy_pro_jivotnih.
«Старше стала с пластикой», – посчитала HiloriFaf.
Примечательно, что недавно и мама Виктории решилась на пластическую операцию. Врачи не срахзу согласились оперирировать женщину. Сначала она прошла лечение. По словам телеведущей, ее родительница вернулась в Монако. Пока она не показывала результат своего преображение. А Боня теперь занимается спортом, чтобы и фигуру держать в тонусе.
Виктория Боня после перерыва снова решила использовать ботокс. Фото: соцсети Виктории Бони
Сначала бывшая участница телестроки заявляла, что счастлива в новых отношениях. Она отмечала, что хочет хорошо выглядеть, чтобы привлекать внимание любимого мужчины. Но на днях Боня объявила, что рассталась с Русланом Гасановым, с которым закрутила роман, когда он еще был женат. Однако светская львица заверила, что они смогли остаться друзьями.
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Она не скрывает, что хочет стать мамой во второй раз. У Виктории растет дочка Анджелина от миллионера Алекса Смерфита. Телеведущая мечтает, что у нее появится еще сын и дочка. Однако пока в личной жизни звезде не везет.
Уже много лет у нее не было длительных отношений. Но это не мешает Боне думать о свадьбе и создании семьи. В последнее время она все чаще находится в Дубае и думает туда переехать. Именно в ОАЭ отдыхают и развивают бизнес многие богатые мужчины.