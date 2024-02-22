«Комки по лицу, очень некрасиво»: россияне ужаснулись, увидев Викторию Боню без фильтров

Виктория Боня в 44 года решила позаботиться о том, чтобы сохранить молодость. Она в 2023 года потратила десятки миллионов рублей на пластическую операцию у лучшего хирурга в Лос-Анджелесе. Бывшая участница «Дома-2» захотела сделать себе «лисьи глазки». Она несколько месяцев прятала лицо. Телеведущая поясняла, что ей нужно пройти реабилитацию, чтобы сошел отек.

А недавно она обратилась к косметологу, чтобы довести овал лица до идеала и выделить скулы. После этого звезда стала сравнивать себя с Анджелиной Джоли. Она заявила, что именно так на нее смотрят мужчины, как на голливудскую знаменитость.