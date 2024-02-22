Проскурякова заявила, что с дочкой устроит сюрприз для Николаева: «Мы уже готовим большой концерт»

Игорь Николаев проведет День защитника отечестве дома. Родные готовят для него сюрприз. Юлия Проскурякова рассказала, что поздравит мужа вместе с дочкой Вероникой.

«Мы уже готовим большой концерт, рисуем рисунки. В этот день мы не пойдем в ресторан, я приготовлю что-то вкусное, и мы проведем время в тесном семейном кругу», — пояснила певица, пишет «МК».

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Напомним, что в последнее время у Николаева возникают проблемы со здоровьем. В 2023 году певец пережил второй инфаркт. Однако вскоре он вернулся на сцену. Артист признавался, что о нем заботятся родные.