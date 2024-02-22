Проскурякова заявила, что с дочкой устроит сюрприз для Николаева: «Мы уже готовим большой концерт»

Юлия Проскурякова придумала, как отметит 23 Февраля с Игорем Николаевым. Фото: Global Look Press

Юлия Проскурякова заявила, что встанет за плиту, чтобы порадовать мужа на 23 Февраля.

Игорь Николаев проведет День защитника отечестве дома. Родные готовят для него сюрприз. Юлия Проскурякова рассказала, что поздравит мужа вместе с дочкой Вероникой. 

«Мы уже готовим большой концерт, рисуем рисунки. В этот день мы не пойдем в ресторан, я приготовлю что-то вкусное, и мы проведем время в тесном семейном кругу», — пояснила певица, пишет «МК». 

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Напомним, что в последнее время у Николаева возникают проблемы со здоровьем. В 2023 году певец пережил второй инфаркт. Однако вскоре он вернулся на сцену. Артист признавался, что о нем заботятся родные. 

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