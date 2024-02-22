Турецкий актер Бурак Озчивит впервые рассказал, что никогда не соперничал с Керемом Бюрсином

На днях в Россию прилетел популярный турецкий актер Бурак Озчивит. Его тепло встретили в Москве, где она остановился в роскошном отеле. На сцене Crocus City Hall гость рассказал несколько историй, а также спел «Калинку». Он поразился тому, как хорошо выглядят россияне.

А на следующий день артист на поезде приехал в Санкт-Петербург. Там он также встретился с фанатами. Ему задали вопрос о том, как актер относится к своему коллеге Керему Бюрсину, который снялся в сериале «Постучись в мою дверь». Озчивит улыбнулся и заверил, что между ними никогда не было соперничества.

«Я отношусь к Керему с любовью и уважением, как к актеру и как к брату», — пояснил он.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что после этой встречи Бурак вернулся в Турцию. Он признавался, что так часто стал приезжать в Россию, что даже привык к морозам.