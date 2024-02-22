Семенович заявила, что Брежнева не могла зарабатывать эскортом: «Она жила с обеспеченным мужчиной»

Анна Семенович решила прийти в шоу к Алене Жигаловой. Они веселились и обсуждали разные новости из мира шоу-бизнеса. Певица узнала, что недавно Виктория Боня публично объявила, что Вера Брежнева занималась эскортом, когда была солисткой группы «ВИА Гра».

С ее слов, певица за 100 тысяч евро могла пойти на свидание, но перед этим ей также нужно было сделать дорогие подарки. А если мужчина ей нравился, то за еще 100 тысяч евро она могла провести с ним ночь. Семенович не поверила, что такое было.

«Мне кажется, это блеф какой-то. Она все время была в отношениях, все время замужем была. Ты думаешь, она при обеспеченном муже встречалась за деньги с мужчинами? Зачем? Думаешь, он ей деньги не давал? Она сама хорошо зарабатывала. Я свечку не держала. Мне кажется, что когда женщина замужем и живет с обеспеченным мужчиной, то какой смысл? Он ее баловал, дарил дорогие подарки. Какой смысл идти и встречаться с кем-то за деньги?» — заявила Анна в шоу «Алена. Блин. Поговорим».

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Она пояснила, что когда выступала в группе «Блестящие», то ей такие предложения не поступали. Певица отметила, что у всех солисток были серьезные отношения. Она посчитала, что и участницы группы «ВИА Гры» тогда уже устроили свою личную жизнь. Но Семенович призналась, что однажды за ночь с ней предложили 300 тысяч евро.