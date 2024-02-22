Сергей Лазарев поселил диско-бабушку в квартиру со всеми удобствами: «Все как она и мечтала!»

Сергей Лазарев 22 февраля рассказал, что сдержал свое обещание. Несколько недель назад он дал концерт в Сыктывкаре. И Сеть покорило видео, на котором на морозе танцевала бабушка под его хиты. Вскоре артист узнал, что она снимает комнату и живет в плохих условиях. Заботиться о пожилой женщине некому.

На этот раз артисту понадилось 10 дней, чтобы найти новое жилье для своей поклонницы. Он отметил, что учел все пожелания Лидии Витальевны. Она заехала в отдельную квартиру.

«С ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать! Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось!» — поделился Лазарев.

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Он отметил, что также еще предстоит прописать диско-бабушку в Сыктывкаре и найти для нее социального работника, который будет за ней присматривать. Певец подчеркнул, что рассказал о своем поступке не ради похвалы, а чтобы и другие люди делали добрые дела.