Хореограф Мандрик признался, что Подольской доставалось от всех на «Фабрике звезд»: «Она была там никому неугодная»

Сергей Мандрик много лет занимается танцами. Он был хореографом нескольких сезонов «Фабрики звезд». На этот раз Сергей откровенно поговорил с Яной Чуриковой. Он рассказал, как работал с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими продюсерами проекта.
Впервые хореограф опроверг слухи, что у него был роман с Натальей Подольской. Так вышло, что он регулярно участвовал в ее номерах. Мандрик отметил, что они земляки, поэтому ему хотелось ей помогать.
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«Так сложилось, что ей досталось больше, чем всем остальным на этой "Фабрике", потому что она была вроде как от Вити. И она была там никому неугодная ни Алле Борисовне, ни Фадееву Максиму, ни Игорю Матвиенко. Ей доставалось просто за всех. Я реально как мог помогать.
Как человечек, она замечательная абсолютно. У нее было большое желание, чтобы это происходило. Когда люди хотели, мы всегда старались помогать, не только Наташе», – отметил хореограф в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».