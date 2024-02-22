Хореограф Мандрик признался, что Подольской доставалось от всех на «Фабрике звезд»: «Она была там никому неугодная»

Сергей Мандрик много лет занимается танцами. Он был хореографом нескольких сезонов «Фабрики звезд». На этот раз Сергей откровенно поговорил с Яной Чуриковой. Он рассказал, как работал с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими продюсерами проекта.

Впервые хореограф опроверг слухи, что у него был роман с Натальей Подольской. Так вышло, что он регулярно участвовал в ее номерах. Мандрик отметил, что они земляки, поэтому ему хотелось ей помогать.

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