Хореограф Мандрик признался, что Подольской доставалось от всех на «Фабрике звезд»: «Она была там никому неугодная»

Наталья Подольская оказалась не нужна ни одну продюсеру на пятой «Фабрике звезд». Фото: Global Look Press

Сергей Мандрик помогал Наталье Подольской на шоу. Хореограф опроверг слухи, что между ними был роман.

Сергей Мандрик много лет занимается танцами. Он был хореографом нескольких сезонов «Фабрики звезд». На этот раз Сергей откровенно поговорил с Яной Чуриковой. Он рассказал, как работал с Аллой Пугачевой, Максимом Фадеевым и другими продюсерами проекта. 

Впервые хореограф опроверг слухи, что у него был роман с Натальей Подольской. Так вышло, что он регулярно участвовал в ее номерах. Мандрик отметил, что они земляки, поэтому ему хотелось ей помогать. 

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«Так сложилось, что ей досталось больше, чем всем остальным на этой "Фабрике", потому что она была вроде как от Вити. И она была там никому неугодная ни Алле Борисовне, ни Фадееву Максиму, ни Игорю Матвиенко. Ей доставалось просто за всех. Я реально как мог помогать. 

Как человечек, она замечательная абсолютно. У нее было большое желание, чтобы это происходило. Когда люди хотели, мы всегда старались помогать, не только Наташе», – отметил хореограф в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

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