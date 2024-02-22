Тимур Родригез станет ведущим шоу «Новая Фабрика звезд» вместе с Региной Тодоренко

Один из главных проектов, который многие ждут в 2024 году, это перезапуск легендарного шоу «Фабрика звезд». Обновленный проект выйдет на канале ТНТ. Ранее стало известно, что его ведущей стала Регина Тодоренко.

А теперь представители телеканала объявили, что она будет работать в паре с Тимуром Родригезом. Они будут вдвоем вести отчетные концерты «Новой Фабрики звезд».

Примечательно, что Родригез ранее ходил на кастинг шоу. Он тогда не подозревал, что много лет спустя будет его вести. Артист признался, что ему интересно, как современные реалии отразятся на формате шоу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что «Новая Фабрика звезд» стартует в эфире ТНТ с 3 марта.