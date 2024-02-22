Заболевший раком король Карл III вернулся к своим обязанностям

22 февраля стало известно, что король Карл III вернулся к своим королевским обязанностям. Почти два месяца он не занимался королевскими делами. Монаршая особа после операции на простате был выписан, но потом Букингемским дворец объявил, что у короля диагностировали рак. Ему потребуется лечение.

Пока Карл III занимался здоровьем, его обязанности разделили между собой его жена Камилла и сын принц Уильям. Но на этот раз король сам провел аудиенцию в Букингемском дворце. 75-летий монарх встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в своей приемной в Букингемском дворце. Он находился в хорошем настроении и выглядел бодрым.

«Мы все поддерживаем вас, страна поддерживает вас. Замечательно видеть, что вы так хорошо выглядите», — сказал премьер. «Ну, на самом деле, всё это делают зеркала», — в шутку заявил король.

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По данным Daily Mail, этот прием оценила эксперт по языку тела Джуди Джейм. Она отметила, что Карл III всем видом показывал, что намерен и дальше продолжать свою работу. Напомним, что король теперь проходит курс лечения.