Фаворит Аллы Пугачевой певец Сергей Савин женился на возлюбленной Радмиле

Отметим, что Радмила занимается бизнесом. Она призналась, что покупает и продает шубы. Поклонники поздравили пару.

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Напомним, что Сергей не раз признавался, что Алла Борисовна проявляла к нему интерес и часто хотела уединиться. Он даже ездил в ее замок в деревне Грязь. Певец заверял, что в обычной жизни и на камерах звезда ведет себя по-разному.