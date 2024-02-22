Фаворит Аллы Пугачевой певец Сергей Савин женился на возлюбленной Радмиле

22 февраля стало известно, что женился певец Сергей Савин. Он был участником «Фактор А». Его называли фаворитом Аллы Пугачевой. Артист и его творчество нравились звезде, поэтому она даже вкладывала в него свои деньги. А вот женился Савин на избраннице по имени Радмила. Он поделился кадрами из ЗАГСа. Артист выбрал сиреневый костюм. А невеста была в белом платье с разрезам и ниспадающими рукавами. Она показала подвязку и украсила прическу фатой.
«Сказал — сделал!» — заявил Савин.
Отметим, что Радмила занимается бизнесом. Она призналась, что покупает и продает шубы. Поклонники поздравили пару.
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Напомним, что Сергей не раз признавался, что Алла Борисовна проявляла к нему интерес и часто хотела уединиться. Он даже ездил в ее замок в деревне Грязь. Певец заверял, что в обычной жизни и на камерах звезда ведет себя по-разному.