Семенович призналась, что похудела на четыре килограмма: «Я принимаю определенные препараты»

Анна Семенович не перестает работать над собой. На этот раз певица решила начать худеть уже после новогодних каникул. В беседе с Аленой Жигаловой она призналась, что на несколько дней приезжала в деток-клинику. В первую очередь артистка хотела выспаться, но также ей подобрали правильное питание, разные процедуры. Также бывшая участница «Блестящих» ходила на массажи. Она отметила, что в итоге похудела на четыре килограмма, когда обратилась к врачу.

«Я постройнела за последнее время на четыре килограмма. Правильное питание! А еще у меня была консультация с врачом, эндокринологом. Она мне дала некоторые очень важные для моего организма советы. Я их придерживаюсь. У меня есть некоторые проблемы с щитовидкой, сахарок чуть-чуть баловался. Она меня подкорректировала. Я принимаю определенные препарата. И вот результат на лицо. Все говорят, как я посвежела», – поделилась Семенович для YouTube-канала «Алена, Блин!».

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Также она добавила, что готовится ко дню рождения. Певица заявила, что соберет несколько близких друзей и посидит с ними в ресторане. А вот в ледующем году артистка хочет отпраздновать юбилей с размахом.