Хореограф Мандрик рассказал, как Пугачева его отругала за номера Орбакайте: «Приехала, в пух и прах меня разнесла»

Сергей Мандрик стал гостем в передаче Яны Чуриковой. Он является знаменитым хореографом. Ему довелось работать на «Фабрике звезд». Он признался, что самым сложным для него стал пятый сезон, в котором художественным руководителями были Максим Фадеев и Алла Пугачева.

Он отметил, что тогда получил колоссальный опыт. Мандрик рассказал, что певица проживает каждыю песню и имеет видение, как ее подать. Однако однажды Примадонна его жестко отругала из-за номеров для Кристины Орбакайте.

«Для меня какие-то вещи были не очевидными, а потом стали очевидными после того, как какие-то вечера мы с Аллой Борисовной проводили в кафешке, обсуждали номера, которые должны быть. Это было очень круто. Иногда для меня казалось, что достаточно сделать какие-то костюмы, классную хореографию и если артист еще пару движений сделает, то это уже будет победа. А по факту для меня открылось, что все это работает иначе. Я понял, что для Аллы Борисовны история песни – это не просто пропеть по нотам, а рассказать историю свою. И каждое слово имеет большое значение, особенно, как ты его преподнесешь. В этом заключается история большого артиста или просто диск послушать. Диск послушать мы можем и дома, а вот сделать так, чтобы люди захотели на тебя посмотреть, чтобы ты их заинтересовал, что-то рассказал, чтобы кого-то на слезу прошибло, а у кого-то улыбка появилась. Это самое важное. С залом работать не у всех получалось, а у нее получалось. За это она всегда топила. Я помню историю, какой-то очередной был сольник у Кристинки. Я тоже делал постановки. Алла Борисовна приехала, в пух и прах меня просто разнесла и сказала: "Вообще этого не будет ни разу!" На самом деле, по делу. Ды, мы сделали все симпатично, но по факту к сути истории песни оно не имело никакого отношения. Очень важно слушать слова, про что песня», – пояснил Сергей в передаче «Фабрика с Яной Чуриковой».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он признался, что Пугачева дала ему советы, когда они сидели в кафе. Хореограф отметил, что стал пользоваться тем, что она ему сказала. также Мандрик вспомнил, как певица учила фабрикантов вести себя на сцене и делать правильные движения во время выступлений.