Жена музыканта Кузьмина арестована за то, что возила обнаженную женщину на капоте машины

22 февраля жена музыканта Александра Кузьмина, Наталья, оказалась арестована. Ее отвезли в Можайское ОМВД. При этом ее супруг находится дома. Неизвестно, сможет ли он приехать к супруге. Журналистам удалось дозвониться до Натальи. Она рассказала, что с ней случилось.

«Мне вменили 10 суток ареста за то, что я возила обнаженную женщину на капоте своего кабриолета», — призналась артистка.

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Раскрыть подробности она не смогла. У нее забрали телефон, так как жена Кузьмина находится в спецприемнике, пишет «МК». Пока остается неизвестным, удастся ли ей покинуть ОМВД или все же ей придется провести там 10 дней.