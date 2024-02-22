Актер Леон Кемстач из «Слова пацана» заявил, что учится в Дубае ради связей: «Меня будут очень много узнавать»

Леон Кемстач прославился в 15 лет благодаря роли Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Оказалось, что его мама Лаура Кемстач является коучем и зарабатывает хорошие деньги. С отцом мальчика она давно рассталась. Помогает ей воспитывать наследника ее новый муж Антон Богданов, который снялся в популярном сериале «Реальные пацаны».

В интервью Кемстач признался, что отчим оценил его работу. Он даже гордится своим пасынком. Молодой актер не скрывает, что учится в Дубае. Он пояснил, почему сделал такой выбор. Леон заверил, что дело не в качестве образования.

«Ребят, я думаю понятно, почему я не учусь в обычной школе, потому что меня будут очень много узнавать, совсем не смогу учиться, и это будет очень проблематично. А почему же я учусь в Дубае? Это классно, что я здесь могу набирать много связей, и потому что в будущем я хочу как-то еще развивать свою дипломатную сторону и продвигать нашу страну», — пояснил он в передаче для YouTube-канала «вМесте».

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Также Кемстач добавил, что в России обучение не только не хуже зарубежного, а лучше. По его мнению, в Дубае дают хорошее гуманитарное образование. А вот в России он отметил, что очень сильная программа по математике. В дальнейшем актер очень хочет развивать бизнес и быть его лицом.