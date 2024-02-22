Дочка Валерия Меладзе Софико перестала скрывать беременность

Валерий Меладзе является не только популярным исполнителем, но и многодетным папой. Недавно он выдал замуж свою старшую дочку Ингу. Девушка вскоре призналась, что уже готова стать мамой. Однако ее опередила сестра Софико.

22 февраля стало известно, что средняя дочка артиста беременна. Она перестала скрывать свой округлившийся живот на отдыхе. По всей видимости, уже через несколько месяцев произойдет радостное событие. Меладзе впервые станет дедушкой.

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Напомним, что полтора года назад Софико сыграла свадьбу со своим избранником, топ-менеджером Саввой Байбаковым. Зять певца работает в компании своего богатого отца, который занимается поставкой угля в Европу. Ранее дочка Меладзе тоже занималась бизнесом, но потом продала свою долю.

Напомним, что у Валерия и его первой жены есть младшая дочка Арина. Также вторая супруга артиста Альбина Джанабаева подарила ему еще троих детей: Константина, Луку и Агату. Их младшей наследнице всего два года.