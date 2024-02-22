Баста заработал благодаря своему ресторану 200 миллионов рублей

Василий Вакуленко, известный как Баста, уже несколько лет развивает свой бизнес. Он открыл в Москве ресторан, где готовят ребрышки, бургеры и разные мясные блюда. Также артист регулярно снимает шоу «Вопрос ребром» в заведении Frank by Баста, где расспрашивает звездных гостей, пока все кушают блюда.

И в этот день артист или гость оплачивают счет, которые наедают зрители. Оказалось, что дела у ресторана рэпера процветают. Доля Басты в бизнесе занимает только 15%, остальные 85% — у его партнеров.

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По данным KP.RU, выручка ресторанов за год увеличилась на 68%. В 2022 году бизнес принес 129 миллионов рублей, спустя год прибыль была 217 миллионов рублей. Таким образом чистая прибыль Frank by Баста возросла на 62%. Добавим, что рестораны Басты открывают в разных городах по франшизе. Это также приносит хороший доход.