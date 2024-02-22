Гарик Харламов заболел пневмонией: «Уже неделю лежу на больничном»

22 февраля Гарик Харламов заснял видеообращение. Он сообщил, что тяжело заболел. Юморист отметил, что находится дома. Он предупредил, что работу был вынужден поставить на паузу.

«Столкнулся с малоприятной штуковиной. Называется пневмония. Вот с этой пневмонией уже неделю лежу на больничном, и, видимо, еще столько же лежать. Второй год подряд такая фиговина перед днюхой. Но пневмония впервые в жизни», — поделился актер.

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Он признался, что коротает дни дома, смотря кино. Гарик посмеялся над тем, какой порой делают перевод к зарубежным фильмам. Многие поклонники и коллеги поддержали юмориста.