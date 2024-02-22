Гарик Харламов заболел пневмонией: «Уже неделю лежу на больничном»

Гарик Харламов признался, что приостановил свою работу. Фото: Global Look Press

Гарик Харламов объявил, что из-за болезни съемки передач будут проходить без его участия.

22 февраля Гарик Харламов заснял видеообращение. Он сообщил, что тяжело заболел. Юморист отметил, что находится дома. Он предупредил, что работу был вынужден поставить на паузу. 

«Столкнулся с малоприятной штуковиной. Называется пневмония. Вот с этой пневмонией уже неделю лежу на больничном, и, видимо, еще столько же лежать. Второй год подряд такая фиговина перед днюхой. Но пневмония впервые в жизни», — поделился актер. 

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Он признался, что коротает дни дома, смотря кино. Гарик посмеялся над тем, какой порой делают перевод к зарубежным фильмам. Многие поклонники и коллеги поддержали юмориста. 

«Гарюня! Выздоравливай срочно!» — написал Александра Ревва. 

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