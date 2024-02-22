Маша Распутина купит дом в Краснодаре

Маша Распутина гастролирует по России. Она накануне выступила в Краснодаре. Певица осталась в восторге от города и даже отметила, что люди там хорошо живут. Она отметила, что местные жители классные и озорные.

«И у вас все-таки теплый край! Вот, я возьму как-нибудь приеду и куплю у вас дом», — отметила артистка.

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Потом она добавила, что не шутит. Маша подчеркнула, что ей давно нравится этот регион, пишет «МК». Певица не стала утаивать, что Москва ее не притягивает. Она живет в загородном особняке, который покидает, только когда ей очень нужно. Ранее звезда уже задумывалась о том, чтобы взять себе жилье в другом городе.