Филипп Киркоров появится в шоу «Конфетка» на канале ТНТ

Филипп Киркоров больше месяца не появлялся в эфире российского телевидения. Ему был объявлен бойкот после вечеринки Насти Ивлеевой, которая вызвала волну негодования у общественности. Но теперь певец постепенно начал снова сниматься для разных проектов. Недавно он вернулся в шоу «Маска». А теперь стало известно, что артист появится в новом сезоне шоу «Конфетка» на ТНТ.

«В эту субботу зрители увидят «главного примадонна страны». Зрителей ждет возвращение в эфир телеканала Филиппа Киркорова», — объявили в пресс-службе.

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Примечательно, что это будет второе появление Филиппа Бедросовича в проекте. Первое его выступление в этом шоу случилось в прошлом году. Тогда все были в восторге от его номера. Теперь работники телеканала отмечают, что новый номер певца будет еще более эффектным. Зрителям подготовили сюрприз. Киркоров споет в дуэте с другим популярным исполнителем. Ведущими шоу остались Марина Кравец и Гарик Мартиросян.