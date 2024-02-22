Звезду «Дома-2» Александра Гобозова приговорили к полутора годам тюрьмы

Звезду «Дома-2» Александра Гобозова осудили на 1,5 года лишения свободы, сообщил в соцсетях его адвокат Магамед Исмаилов. 44-летнего шоумена признали виновным по статье ч. 2 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Суд состоялся накануне в Пятигорске. Юрист подчеркнул, что считает наказание несправедливым, приговор будет обжаловать.

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История, за которую Гобозов угодил в тюрьму, произошла в 2023 году. Ему стали поступать страшные угрозы от некоего Адама, который хотел денег. Обещал, что если шоумен не заплатит, то пострадает его семья. Дал срок на выполнение своих требований.

Экс-звезда телестройки попытался встретиться с вымогателем, вышел на посредницу, которая при встрече стала угрожать ему. Гобозов не смог совладать с эмоциями и несколько раз ударил женщину, отобрал телефон и уехал. В результате Александра задержали, поместили под домашний арест. А накануне осудили.

Добавим, что Гобозов в прошлом году наладил личную жихнь. Он женился на юристе Светлане, которая уже родила ему дочку. Также от первого брака с Алианой Устиненко у шоумена есть сын Роберт.