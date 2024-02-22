Татьяна Брухунова впервые рассказала про травлю, которую пережила после свадьбы с Евгением Петросяном

Почти пять лет длится брак Евгения Петросяна с его пятой женой Татьяной Брухуновой. Разница в возрасте между ними 44 года, но саму пару это не смущает, зато не дает покоя многочисленным хейтерам. Кроме того, молодая супруга сделала сатирика отцом – у них подрастает трехлетний сынок Ваган.

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О личной жизни пара не любит распространяться. Но сейчас Татьяна впервые сделала исключение и подробно рассказала, что ей пришлось пережить после свадьбы с Петросяном. Как только отношения со звездой юмора оказались у всех на виду, на Брухунову обрушилась настоящая травля.

«Моя публичная травля длилась без малого пять лет. В начале проплаченным заказом, потом по инерции. Сегодня я благодарна всем, кто возводил на меня напраслину и оскорблял», - поведала Брухунова в своем микроблоге.

Пережить этот тяжелый период Татьяне помог театр. А еще принятое изначально решение говорить о себе только то, что хочет она, а не голодная до слухов и сплетен публика. Сама молодая мама считает, то случившееся с ней укрепило в ней веру, а также сделало намного добрее.