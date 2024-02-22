Певица Zivert уточнила, что покидает сцену как минимум до осени

Певица Юлия Зиверт объявила, что покидает сцену. Причину она тоже назвала. У 33-летней звезды обострение болезни, и каждое выступление дается ей через боль. Врачи вынесли свой вердикт, артистка их послушала и сразу же поспешила сообщить о своем непростом, но необходимом для здоровья решении поклонникам.

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Поскольку график звезды расписан на год вперед, Зиверт ничего не остается, как отменить планы. Она назвала срок, на который берет паузу в карьере.

«Отменяются все мои концерты и корпоративы в российских городах как минимум до осени», - с прискорбием сообщила звезда у себя в соцсетях.

Хотя в новом сезоне шоу «Голос», где она впервые заняла кресло жюри, Зиверт останется, чтобы не подводить положившихся на нее людей. Сейчас проект на самом старте - идут слепые прослушивания.