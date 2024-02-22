Митя Фомин отгрохал вечеринку на свое 50-летие: «Она была очень приличная. Но люди уходили в три-пять утра»

Певец Митя Фомин рассказал, как прошло празднование его золотого юбилея. Артист отмечал день рождения в январе, как раз когда отовсюду раздавались раскаты грома со скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. На таком фоне Фомин и его праздник оказались незаслуженно затенены, но артиста, судя по его рассказу, такой расклад никак не опечалил.

Потому что 50-летие Фомин отпраздновал с душевным размахом, пригласив две сотни гостей и искупавшись в их внимании и любви. Это были родные, друзья, коллеги, партнеры, пресса. И юбиляр выложился по полной, поскольку угощал, кормил, поил и развлекал гостей сам. И заверил, что его вечеринка совершенно не похожа на скандальную ивлеевскую.

«Она была очень приличная. Но люди уходили в три-пять утра. Я не знаю, где я брал силы, потому что накануне у нас было несколько прогонов, репетиции, куча интерактивностей, медиапоходов на телевидение. Я думал, что не вывезу. С этой вечеринки я уходил последний», - признался сайу Teleprogramma.pro певец.

Также Митя похвастался подарками. Ему надарили целый стол подарков, среди которых и цветы, и ювелирные украшения, и парфюм, и сувениры, и сертификаты в ЦУМ.