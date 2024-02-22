Почему Пугачева присвоила себе звание Примадонны, объяснил продюсер Кинн: «Всегда было повышенное чувство собственной важности»

Алла Пугачева уже давно завершила карьеру, да и в России не живет, но по-прежнему именуется Примадонной российской эстрады. Продюсер Виктор Кинн объяснил, почему так произошло.

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Звание Примадонны закрепилось за артисткой после ее выступления с одноименной песней на Евровидении в 1997 году. Этот сингл был посвящен Людмиле Гурченко, но вот уже четверть века именно исполнительница щеголяет с этим титулом. Кинн высказался в беседе с News.ru, как так получилось.

«У Аллы Борисовны всегда было повышенное чувство собственной значимости и важности», - считает эксперт.

Сама Примадонна сегодня живет на Кипре, куда перебралась из неспокойного Израиля. А из России уехала еще в 2022 году с пятым мужем, забрав двойняшек.