Наталья Штурм предложила Прохору Шаляпину: «Будешь со мной дружить – будешь похоронен на Новодевичьем»

Прохор Шаляпин и Наталья Штурм стали героями передачи RTVI в Сети на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Звезды порассуждали в студии о любви и щедрости, жадности и изменах, харизме и энергетике.

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Шаляпин много вспоминал и приводил в пример своего знаменитого однофамильца Федора Шаляпина. Мол, легендарный бас вводил всех в трепет своей энергетикой, и Прохор считает его мужчиной №1.

«Такой русской стати, красоты, силы, всем всегда помогал, был, правда, очень жадным – говорят, с друзей двойной гонорар брал, ну и правильно. А где ему деньги брать?» - восхитился Прохор.

На рассуждения певца отреагировала Штурм. Она поняла, то для Прохора фигура Шаляпина имеет довольно серьезное значение, и решила порадовать коллегу своим предложением. коллеге

«Вот будешь со мной дружить – будешь похоронен рядом с Шаляпиным. У меня на Новодевичьем, рядом с Шаляпиным [место есть] прям соседняя аллея, рядышком», - похвасталась Наталья.

Шаляпин воспринял спокойно такое предложение, допустив, что «приляжет», скорее всего, на Ваганьковском кладбище, поскольку там у него похоронена прабабушка.

Добавим, что фамилию Шаляпин Прохор взял в качестве творческого псевдонима как оммаж знаменитому русскому басу. Каких-то родственных связей у него с оперным певцов нет.