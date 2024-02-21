«Ох! Так быстро вес набирает!»: россияне заподозрили Клаву Коку в беременности

В 2023 году Клава Кока начала встречаться с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Летом они уже начали вместе путешествовать.

Артистка побывала с ним на Мальдивах, а также свозила возлюбленного в несколько экзотических стран. Поклонники стали замечать, что блондинка прибавила в весе. Это сложно скрыть, так как ее концертные наряды яркие и смелые. А теперь звезда снова дала повод думать, что она может быть беременна.

В соцсети Клава выложила видео, на котором высмеяла свои попытки похудеть. Она не стала прятать выпирающий живот и пухлые щеки. Певица отметила, что весила 55 килограммов. Теперь ее вес уже 57 килограммов. Артистка показала, что ей все равно. Она съела перед камерой сладкую булочку с шоколадом. Кока спрятала формы, надев жилетку со шнуровкой.