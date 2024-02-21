«Ох! Так быстро вес набирает!»: россияне заподозрили Клаву Коку в беременности

В 2023 году Клава Кока начала встречаться с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. Летом они уже начали вместе путешествовать.
Артистка побывала с ним на Мальдивах, а также свозила возлюбленного в несколько экзотических стран. Поклонники стали замечать, что блондинка прибавила в весе. Это сложно скрыть, так как ее концертные наряды яркие и смелые. А теперь звезда снова дала повод думать, что она может быть беременна.
В соцсети Клава выложила видео, на котором высмеяла свои попытки похудеть. Она не стала прятать выпирающий живот и пухлые щеки. Певица отметила, что весила 55 килограммов. Теперь ее вес уже 57 килограммов. Артистка показала, что ей все равно. Она съела перед камерой сладкую булочку с шоколадом. Кока спрятала формы, надев жилетку со шнуровкой.
Россияне посчитали, что певица с такими формами выглядит даже еще привлекательнее. Другие стали активно обсуждать, что она не пытается сбросить набранные килограммы, так как, возможно, ждет ребенка.
«У нее даже шоколад красиво застрял на зубах», — отметила twinsxcoca_.
«Ребят, ну она такая, какая есть!! Ну хороша», — заступилась за певицу CCwinsX.
«Счастливая и с шикарной фигурой», — написала fancy.klavacoca.
«Хватит делать вид, что много ешь! Беременна, скоро уже будет видно всем», — посчитал TotFilDDD.
«Ох! Так быстро вес набирает!» — заметила AllaSIs.
«Ну, наверное, скоро будет пополнение», — высказалась n.xrienkа.
«Просто пора перестать жрать», — заверила immmmsssaa.
«Я радостна буду, если вы беременна», — призналась trdatxach.
Клава Кока стала носить объемные наряды. Фото: соцсети Клавы Коки
Также все чаще Клава предпочитает прятать фигуру под нарядами оверсайз. Это излюбленный способ знаменитостей маскировать изменения в фигуре. На новогодних каникулах певица ездила в Африку с Повериным, а потом они отдохнули на горнолыжном курорте.
Артистка стала жить вместе с бойфрендом перед Новым годом. А вот 14 февраля влюбленные отпраздновали в Париже. Кока даже там носила брюки, мешковатую кофту и пальто словно с мужского плеча. В прошлом году она провергала слухи о беременности. Теперь артистка предпочитает молчать или просто смеяться над сплетнями.
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Клава Кока и Александр Поверин вместе уже восемь месяцев. Фото: соцсети Клавы Коки
К слову, Клава не раз признавалась, что хочет стать мамой. Она обожает нянчится с детьми и уверена, что справится с материнством. Об этом певица сразу сказала и на шоу, в котором участвовал Александр. Его желание избранницы не смутило. А сваха Роза Сябитова сразу предупредила звезду, что она не должна долго ждать предложения руки и сердца.
Пока возлюбленный Коки не решился подарить ей кольцо. Поклонникам остается только ждать, как будут дальше развиваться их отношения. Когда певица сделала выбор, многие были расстроены и даже заявляли, что этот роман не продлится долго. Хейтеры уверены, что Поверин встречается с Клавой только из-за пиара. Но так как теперь пара живет вместе и уже скоро будет отмечать годовщину отношений, злопыхателей становится все меньше.