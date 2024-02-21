Знакомые Муцениеце рассказали, что актриса закрутила роман с Кологривым на съемках фильма «Я - медведь»

Агата Муцениеце недавно заявила, что ей нравится, как ведет себя Никита Кологривый. По ее мнению, актер говорит то, что думает. Также поклонники ранее замечали, что актер не раз появлялся в ее блоге и соцсетях. А теперь знакомые Агаты стали утверждать, что у них был короткий роман на съемках фильма «Я — медведь».

По словам инсайдеров, между ними промелькнула искра. Никиту даже не смутило, что на тот момент он был женат на Александрине Питиримовой, которая родила от него дочку Есению.

Знакомство Муцениеце с молодым коллегой случилось еще в 2021 году, когда они снимались в фильме «В клетке – 2». А летом прошлого года у них завязались более близкие отношения.

«Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — цитирует KP.RU свой источник.

К слову, Агата порой флиртовала с Никитой на публике. Она даже в шутку называет себя «Агата Кологривая», а актера однажды назвала своим мужем. Знакомые из окружения Кологривого отмечают, что он развелся с женой, но у него так и не вышло построить отношения с бывшей женой Павла Прилучного.

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«Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом», — заверили знакомые актеров.

Напомним, что Муцениеце уже почти четыре года состоит в разводе с Прилучным. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Недавно актриса снова подала в суд на бывшего мужа, так как хочет, чтобы ей увеличили алименты.