Знакомые Муцениеце рассказали, что актриса закрутила роман с Кологривым на съемках фильма «Я - медведь»

Агата Муцениеце работала с Никитой Кологривым на нескольких проектах. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

Никита Кологривый мог расстаться с женой из-за тайного романа с бывшей женой Павла Прилучного.

Агата Муцениеце недавно заявила, что ей нравится, как ведет себя Никита Кологривый. По ее мнению, актер говорит то, что думает. Также поклонники ранее замечали, что актер не раз появлялся в ее блоге и соцсетях. А теперь знакомые Агаты стали утверждать, что у них был короткий роман на съемках фильма «Я — медведь». 

По словам инсайдеров, между ними промелькнула искра. Никиту даже не смутило, что на тот момент он был женат на Александрине Питиримовой, которая родила от него дочку Есению. 

Знакомство Муцениеце с молодым коллегой случилось еще в 2021 году, когда они снимались в фильме «В клетке – 2». А летом прошлого года у них завязались более близкие отношения. 

«Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — цитирует KP.RU свой источник. 

К слову, Агата порой флиртовала с Никитой на публике. Она даже в шутку называет себя «Агата Кологривая», а актера однажды назвала своим мужем. Знакомые из окружения Кологривого отмечают, что он развелся с женой, но у него так и не вышло построить отношения с бывшей женой Павла Прилучного. 

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«Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом», — заверили знакомые актеров. 

Напомним, что Муцениеце уже почти четыре года состоит в разводе с Прилучным. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Недавно актриса снова подала в суд на бывшего мужа, так как хочет, чтобы ей увеличили алименты. 

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