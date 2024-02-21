Певица Zivert отменила концерты из-за проблем со здоровьем: «Мой организм бьет в колокол»

Юлия Зиверт, более известная как Zivert, вышла на связь с поклонниками. Она сделала важное объявление. 33-летняя певица сообщила, что ее состояние ухудшилось. Старые проблемы со здоровьем стали прогрессировать. По словам артистки, последней каплей стало ее выступление в Калининграде. Тогда она уже вышла на сцену после уколов с обезболивающими. А потом звезда вернулась в Москву и обратилась к врачам.

«Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас просто мой организм бьет в колокол о том, что настало время подумать о себе и выбрать в этой ситуации себя и свое здоровье», — пояснила Юлия. «Со страшными болями возвращалась в Москву. После этого врачами и моей командой было принято решение категорически запретить мне физическую нагрузку. Как следствие, отменяются все мои концерты и корпоративы в российских городах как минимум до осени», — сказала артистка.

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Она добавила, что концерты в России перенесут на другие даты, а вот намеченные выступления в Европе, которые уже переносились во время пандемии, будут отменены. Билеты зрители смогу сдать и вернуть деньги. Зиверт отметила, что продолжит сниматься в шоу «Голос». Она подчеркнула, что это единственный проект, в котором пока ее смогут и дальше видеть фанаты. Певица заявила, что не хочет никого подвести, поэтому доведет работу до конца.