Актер Никита Кологривый в Дубае потратил на одежду около 400 тысяч рублей

Никита Кологривый недавно ездил в Дубай. Оказалось, что там он устроил шопинг. Актер пришел в магазин популярного бизнесмена Никиты Ефремова. Там представлены брендовые вещи, а также очень редкие экземпляры обуви.

Звезда сериала «Слово пацана» сразу взял бежевый костюм Fear Of God Essentials за 54 800 рублей. Также он взял за 24 900 рублей худи и штаны спортивного типа за 29 900 рублей. Артист признался, что ему нравится баскетбольный стиль. Ему так понравились футболки, что он взял сразу три штуки, хоть их цена доходила до 60 тысяч рублей.

Но все же Никита себя сдерживал. Он не стал брать лимитированные «Джорданы» за 300 тысяч рублей. Также пара от Nike и Off-White за 250 тысяч рублей не приглянулась актеру. А вот перед оранжевыми Nike SB Dunk Low за 62 900 рублей он устоять не смог.

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«Не, 250 кусков, наверное, в другие времена я бы отдал за кроссовки. Обязательно отдам позже. Как говорила моя любимая мама, на обувь жалеть деньги нельзя», — сказал Кологривый в шоу на YouTube-канале Nikita Efremov.

Также он взял несколько вещей для своей жены. После нескольких часов шопинга артист набрал одежды и кроссовок на 482 225 рублей, но отдал сумму меньше, так как ему сделали скидку.