По делу актера из «Слова пацана» Базанова арестовали еще одного фигуранта

В декабре 2023 года арестовали актера Сергея Базанова. Его обвинили в участии в нападении на курьера Александра Дзабиева в Москве в 2011 году. Предприниматель был застрелен, также злоумышленники украли у него сумку, в которой было 900 тысяч долларов. Базанова после суда отправили в СИЗО. А 21 февраля стало известно, что был задержан еще один фигурант этого дела. Всего нападавших было пять человек.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сообщника актера Григория Галустова на срок два месяца, пишет «МК».

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Напомним, что Базанов снялся в сериале «Слово пацана». Иван Янковский признавался, что сначала его позвали, чтобы поставить сцены с драками, а потом Сергей получил роль. Никто не знал, что он бывший член Люберецкой ОПГ.