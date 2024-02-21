Актриса Дарья Мельникова начала зарабатывать репетиторством на ипотеку

Дарья Мельникова живет в Москве с сыновьями, которых родила от Артура Смольянинова*. Она развелась с мужем, который решил уехать из России. В Европе проблемы с заработком.

Сама Мельникова снимается в кино и играет в театре. Она признавалась, что ей трудно обеспечивать наследников, а также выплачивать ипотеку. На этот раз актриса сообщила, что теперь будет заниматься репетиторством. Она готова за деньги помогать тем, кто хочет поступать в театральные вузы.

«Пока есть время, готова онлайн позаниматься с поступающими в театральное. Никаких гарантий, но в процессе может быть полезно и интересно. Так что если вы абитуриент, я на связи, пишите в директ. Не бесплатно, но доступно», — заявила Мельникова.

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Напомним, старшему сыну звезды Артуру восемь лет, а второму сыну Марку — пять. Смольянинов* заверяет, что скучает по ним. Артисту редко удается с ними видеться. Воспитывать детей Дарье помогает ее мама.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.