ФНС заблокировала счета компании, которая производит чипсы Ивлеевой

Настя Ивлеева не перестает сталкиваться с проблемами после того, как устроила скандальную вечеринку. 21 февраля стало известно, что ФНС заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая производит чипсы бренда блогерши.

45% акций этой компании принадлежат Ивлеевой, а остальные акциями владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков. Пока не известно, что стало причиной блокировки счетов. Обычно это происходит из-за неуплаты штрафов, налогов, сборов, пишет издание Super.

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Напомним, что перед Новым годом у самой Насти был долг перед налоговой, но она его погасила. Блогерша осталась без возможности зарабатывать из-за вечеринки. С ней отказывают заключать контракты, а на телевидении ей объявили бойкот.