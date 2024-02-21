Евгений Петросян вышел на связь после перелома руки: «Уже заживает»

Евгений Петросян решил рассказать, что с ним случилось. Он записал видео дома с повязкой и бандажом на руке. Юморист подтвердил, что поскользнулся и упал на улице. В результате чего он травмировал руку. Артист поблагодарил всех, кто переживал за него и поддерживал. Петросяну сделали операцию, чтобы вставить титановые пластины в поврежденное предплечье.

«Шел по улице, споткнулся, упал — гипс… Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче. Что делать? Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Но сейчас уже заживает!» — высказался Евгений Ваганович.

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Он сообщил, что уже 2 марта вернется на сцену. Юморист решил не отменять свой сольный концерт. Он выразил надежду, что зрители не будут его осуждать за то, что во время выступления у него будет перевязана рука. Напомним, что жена артиста Татьяна Брухунова в феврале уехала отдыхать в Китай. Она не успела вернуться в Москву, когда Петросян попал в больницу.