Сумма недоимки по делу Блиновской после экспертизы составила около 906 миллионов рублей

Елена Блиновская после проверки налоговой оказалась под стражей из-за долга. 21 февраля завершилась экспертиза, которая продлилась несколько недель. Недоимка по ее делу оказалась на 12 миллионов рублей меньше изначальной суммы. После перепроверки налоговой блогерша должна государству около 906 миллионов рублей.

Агентство ТАСС отмечает, что ранее сумма долга была 918 миллионов рублей.

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Пока Блиновская продолжает находиться в СИЗО. Недавно она просила вернуть ее под домашний арест. Блогерша жаловалась, что ее дети заболели. Однако суд оставил ее в изоляторе. Адвокаты «королевы марафонов» пытаются добиться, чтобы у нее была возможность звонить родным и устраивать свидания с близкими.