Гулькина вспомнила, как Шевчук из-за зависти назвал группу «Мираж» проститутками: «Отчихвостил нас»

Наталья Гулькина заявила, что некоторые мужчины-рокеры оскорбляли участниц группы. Фото: кадр из проекта «Proжизнь»

Певица Наталья Гулькина рассказала, как солист «ДДТ» некрасиво повел себя, со сцены обозвав группу «Мираж».

Наталья Гулькина переживает волну популярности после того, как песни группы «Мираж» прозвучали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Певица пришла на передачу «Proжизнь», где дала интервью Юлии Агафаровой. 

Артистка вспомнила, что коллективу часто приходилось выступать на сборных концертах в качестве хедлайнеров. По ее словам, публика зачастую кидалась в них различными предметами и вела себя неадекватно. Также Гулькина отметила, что у них случился неприятный инцидент с солистом «ДДТ» Юрием Шевчуком. 

«Шевчук вышел и сказал неприятные вещи о нас. Мне кажется, что когда «Мираж» взлетел и стал безумно популярным, он не мог понять: «А что это за музыка-то? Что в ней хорошего? Кому нужны эти свистушки малолетние?» 

И вот с такой позиции он нас просто отчихвостил в микрофон прямо перед зрителями. Типа, что сейчас выйдут на сцену чуть ли не проститутки какие-то. Я тогда подумала: «Ну ты же взрослый человек, так же нельзя себя вести», — поделилась певица. 

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Она призналась, что до этого момента ей нравились песни Шевчука. Артистка обожала слушать его треки. Но после того, как он оскорбил ее и других участниц группы, звезда больше не тянулась к его творчеству. Наталья отметила, что не раз оказывалась в ситуациях, когда на сцену кидали разные предметы. Гитарист ее однажды спас, когда в ее шиньон попал бенгальский огонь. Музыканту удалось выбить его из локонов, которые начали тлеть. 

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