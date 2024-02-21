Гулькина вспомнила, как Шевчук из-за зависти назвал группу «Мираж» проститутками: «Отчихвостил нас»

Наталья Гулькина переживает волну популярности после того, как песни группы «Мираж» прозвучали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Певица пришла на передачу «Proжизнь», где дала интервью Юлии Агафаровой.

Артистка вспомнила, что коллективу часто приходилось выступать на сборных концертах в качестве хедлайнеров. По ее словам, публика зачастую кидалась в них различными предметами и вела себя неадекватно. Также Гулькина отметила, что у них случился неприятный инцидент с солистом «ДДТ» Юрием Шевчуком.

«Шевчук вышел и сказал неприятные вещи о нас. Мне кажется, что когда «Мираж» взлетел и стал безумно популярным, он не мог понять: «А что это за музыка-то? Что в ней хорошего? Кому нужны эти свистушки малолетние?» И вот с такой позиции он нас просто отчихвостил в микрофон прямо перед зрителями. Типа, что сейчас выйдут на сцену чуть ли не проститутки какие-то. Я тогда подумала: «Ну ты же взрослый человек, так же нельзя себя вести», — поделилась певица.

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Она призналась, что до этого момента ей нравились песни Шевчука. Артистка обожала слушать его треки. Но после того, как он оскорбил ее и других участниц группы, звезда больше не тянулась к его творчеству. Наталья отметила, что не раз оказывалась в ситуациях, когда на сцену кидали разные предметы. Гитарист ее однажды спас, когда в ее шиньон попал бенгальский огонь. Музыканту удалось выбить его из локонов, которые начали тлеть.