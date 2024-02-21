Стриженова рассказала о работе с Гордоном: «Это было еще то испытание»

20 февраля Александр Гордон отметил юбилей. Его многие коллеги поздравили с 60-летием. Они вспомнили про положтельные качества телеведущего. А вот Екатерина Стриженова призналась, что дважды вела проекта с Гордоном. Она не стала скрывать, что ей было нелегко рядом с ним.

«Мы вместе вели программы «За и против» и «Они и мы»! Это было еще то испытание — мы слишком разные люди (поэтому нас и соединили), но спустя много лет посмотрела кусочек с удовольствием!» — написала Стриженова.

Но при этом она добавила, что ее восхищает его ум, юмор и отрицательное обаяние. Телеведущая уверена, что это все привлекает женщин. Она отметила, что Александр пользовался этим и стал значимой фигурой в своей профессии.

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