Рэпера Матранга семья пометила в рехаб после его возвращения в Россию

Алан Хадзарагов, более известный как Матранг, 20 февраля вернулся в Россию. Его заметили в аэропорту Пхукета. Он сел на рейс до Москвы. По прилету его встретили родные. Родители и сестра отправили знаменитого рэпера в рехаб.

Оказалось, что в Таиланде он начал употреблять запрещенные вещества и неадекватно себя вести. Артист нагрубил поклоннице, которая хотела сделать с ним фото. Также он сбрил волосы на голове и свои брови.

Исполнитель хита «Медуза» выпрашивал деньги у подписчиков. Родные подтвердили, что начал употреблять запрещенные вещества. Они заверили, что пытались помочь рэперу выйти из состояния, в которое он себя загнал. Отмечается, что его публичная деятельность приостановлена.

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Также сестра звезды показала кадры из аэропорта. По словам родственницы рэпера, его уже пометсили в клинику, он находится в безопасности. Теперь семья намерена сделать все, чтобы обеспечить Матрангу лечение.