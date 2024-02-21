Вышел трейлер фильма про пережившего ампутацию ступней и рук фигуриста Романа Костомарова

Роман Костомаров спустя год после того, как попал в больницу, пережил кому и несколько операций, сообщил о выходе документального фильма. Появился трейлер кино «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

В нем сам фигурист рассказывает, что ему довелось пережить, и признается, что самым страшным был момент, когда врачи попросили дать разрешение на ампутацию ступней и кистей рук. До сих пор олимпийский чемпион не перестает думать, что бы произошло, если бы он отказался от операции.

Также в фильме делятся своими эмоциями члены семьи спортсмена. Его жена Оксана Домнина не переставала находиться рядом с ним в самые сложные моменты. Также фигурист Илья Авербух рассказал, как работал с Романом, и раскрыл, какой он человек. Сам Костомаров смог снова начать ходить и даже кататься на коньках благодаря протезам.

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Премьера фильма про олимпийского чемпиона в кинотеатрах состоится 9 марта.