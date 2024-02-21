Мама Гарика Харламова обратилась к его экс-возлюбленной Катерине Ковальчук: «Самая прекрасная»

20 февраля свой день рождения отметила Катерина Ковальчук. Она находилась на Гавайях в день 31-летия. Актриса заявила, что переродилась и любит себя новую. Она получила много поздравлений. И если бывший возлюбленный Гарик Харламов не стал посвящать ей пост, то мама юмориста Наталья Игоревна неожиданно выложила фото с именинницей и обратилась к ней. Она дала понять, что сохранила дружеские отношения с бывшей девушкой своего сына.
«Будь счастлива, самая прекрасная», — заявила Наталья Игоревна.
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Мама Гарика Харламова часто выходила в свет Катериной Ковальчук. Фото: соцсети Натальи Харламовой
Напомним, что с бывшей женой Гарика, Кристиной Асмус, не так давно юморист смог наладить хорошие отношения. Он признался, что они дружат. А вот мама актера даже публично ругалась с экс-невесткой в соцсети. У них напряженные отношения. Однако мама комика видится с внучкой Анастасией.