В 94 года в Германии умерла советская певица Лейла Шарипова

21 февраля стало известно, что умерла советская исполнительница Лейла Шарипова. Она больше 40 лет прожила в Германии. Отмечается, что артистка скончалась 19 февраля в немецком Дюссельдорфе. Печальную новость сообщили национальные СМИ. Причина смерти 94-летней певица пока не озвучивается.

Напомним, что Шарипова родилась в 1930 года во время перелета с Москвы в Баку. Она выросла в иранском городе Мешхед, а потом уже переехала с семьей в Таджикскую ССР. Артистка работала диктором на радио, а потом создала и стала руководителем эстрадного ансамбля «Гульшан». Позже вышел фильм об ее творчестве. Лейла исполняла песни на разных языках: турецком, афганском, азербайджанском, армянском туркменском, арабском и даже испанском.

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Также певица жила в Баку с мужем, а после смерти возлюбленного покинула СССР. Она стала жить в Германии.