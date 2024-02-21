Представитель Киркорова заявила, что не знает про обвинения со стороны Костюшкина в плагиате образа

Филипп Киркоров снова появился в шоу «Маска» и сразу оказался в центре скандала. Стас Костюшкин увидел певца, который был в черном парике с челкой и очках. Он заявил, что подаст в суд, так как артист украл его образ «Виталика».
Примечательно, что участник дуэта «Чай вдвоем» отметил, что 10 лет назад придумал своего персонажа, но на самом деле в таком образе он предстал в 2019 году. Екатерина Успенская, пресс-секретарь Киркоров, заявила, что не слышала про претензии Костюшкина. Она даже усомнилась, что певец будут комментировать такие обвинения.
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«Какого «Виталика»? Нет, неизвестно. Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило», — заявила Успенская, пишет NEWS.ru.