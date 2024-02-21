Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал о визите в Москву при 30-градусном морозе: «Я стал таким же, как вы»

Бурак Озчивит обрадовал поклонников своим приездом в Россию. Он вечером появился в Crocus City Hall, где оркестр игра музыку из турецкий сериалов. Актер одарил комплиментом всех присутствующих. Он поделился историями из своей жизни.
Звезда сериала «Великолепный век» вспомнил, что ранее уже приезжал в Москву, когда был 30-градусный мороз. Он признался, что об этом рассказывал на своей родине. А потом артист стал часто приезжать в Россию и уже не удивлялся холодам.
«Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, и он замерзал. Я потом в Турции всем об этом рассказывал. Затем стал часто сюда приезжать, и потом никому в Турции уже ничего не рассказывал. Я привык. Я стал такой же, как вы. Один из вас», — поделился Бурак, пишут «Известия».
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Ведущий концерта Вячеслав Макаров в какой-то момент стал петь «Катюшу». Примечательно, что актер тоже спел на русском языке. Он старался выговаривать слова правильно. Озчивит признался, что успел посмотреть достопримечательности. Он отметил, что в Москве красивые здания и город очень быстро преображается.
После концерта сотни фанатов передали ему цветы. Утром 21 февраля артист уже приехал на поезде в Санкт-Петербург. Он в пальто и кроссовках вышел на перрон, где его уже ждали поклонницы.
Бурак Озчивит уехал в Санкт-Петербург. Фото: соцсети Бурака Озчивита