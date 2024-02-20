Продюсер Пудовкин рассказал, почему Витас не выступает в России: «В Китае работает по контракту»

Витас хочет создать новую концертную программу. Фото: Global Look Press

Продюсер Сергея Пудовкин рассказал, куда пропал Витас и почему певец не появляется на светских тусовках.

Витас накануне отметил 45-летие. Но даже в честь юбилея он не дал концерт в России. Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что певец хочет выступить с новой программой, но пока она еще не готова. Более того, артист предпочитает работать в Китае, где у него давно образовалась армия фанатов. И именно там он сейчас особенно востребован. 

«В Китае он работает по контракту на двух больших проектах. Недавно принимал участие в большом фестивале и снимался в праздничном шоу, посвященном китайскому Новому году», – заявил Пудовкин. 

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Также он объяснил, почему Витас не посещает премии и светские тусовки. По словам продюсера, певец любит проводить время с семьей. У него с женой Светланой трое наследников: Алла, Максим  и  Алиса. Именно в кругу родных 19 февраля артист отпраздновал свой день рождения, поделился Сергей с «МК». Они предпочли устроить скромный праздник дома. 

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