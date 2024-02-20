Актер из «Слова пацана» Минекаев признался, что боялся подойти на съемках к Бурунову

Рузиль Минекаев благодаря сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» стал знаменитым, а также познакомился с Сергеем Буруновым и Иваном Янковским. В интервью он признался, что легко подружился с молодыми коллегами Леоном Кемстачем и Вячеславом Копейкиным.

Но актер волновался, когда ему предстояли совместные съемки с Буруновым, который играл отца его персонажа Марата и Вовы Адидаса. Он так и не нашел к нему подход, так как волнение взяло вверх.

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили. Я боялся начать разговор. Очень нервничал и стеснялся. Боялся, что он подумает обо мне что-то не так, поэтому не осмелился что-либо сказать», — заявил Минекаев.

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Он признался, что один раз все же перекинулся парой слов с Буруновым. Актер спросил, сколько ему лет. Рузиль рассказал, что ему 23 года. Тогда Сергей посетовал, что хотел бы вернуть свои 23 года. Зато Минекаев сразу подружился с Янковским. По его словам, коллега из звездной семьи оказался простым парнем. Он отметил, что раньше даже не думал, что будет просто болтать с известным артистом. Об этом актер поделился в программе «Кино в деталях» на СТС.