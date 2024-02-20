Наталья Гулькина заявила, что вышла замуж в четвертый раз назло бывшему мужу

Наталья Гулькина 20 февраля отметила свое 60-летие. В честь своего юбилея она дала интервью, в котором вспомнила свои выступления с группой «Мираж», смелые наряды и выступления в Китае. Она также раскрыла подробности личной жизни.

Певица призналась, что в 19 лет стала женой Николая Гулькина и думала, что родит сына в свой день рождения, но малыш появился на свет 6 февраля. Второго избранника Константина Терентьева она назвала сумасшедшей любовью. Артистка призналась, что их отношения были как в кино. Но Гулькина отметила, что не смогла дать ему достаточно женского внимания из-за гастролей, поэтому он стал изменять.

«Я забежала в каком-то городе в гримерку во время концерта, а он там с девушкой обнимался. Был большой скандал, все рыдали с обеих сторон, мы разошлись», — пояснила певица.

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Но самым идеальным она назвала третьего мужа — Сергея Мандрика, который был танцором. Артистка вспомнила, что у них был целый год платонических чувств, а потом они уже стали жить вместе. Свадьбу влюбленные сыграли спустя семь лет, когда Наталья была беременна. Уже после рождения дочки Мандрика увела из семьи девушка. Певица уверена, что он об этом жалеет.

«Думаю, что я бы и по сей день с ним жила, потому что я его очень любила, это был прямо мой человек во всех смыслах. И в творчестве мы были на одной волне, дополняли друг друга. Но здесь сыграла злую шутку со мной разница в возрасте, потому что Сережа был на девять лет меня младше», — посетовала Гулькина.

Она призналась, что вышла замуж в четвертый раз назло бывшему супругу, так как хотела ему доказать, что в любом возрасте может быть любима. Артистка познакомилась с Сергеем Реутовым, который был доктором. Она уже перед свадьбой понимала, что совершает ошибку, но не смогла все отменить, так как гости приехали.

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«Ночью накануне у меня была температура 40, меня постоянно рвало — я подхватила какой-то вирус. В 10 утра роспись, а я всю ночь в аду находилась. Я понимала, что это знак и не нужно выходить замуж. Но моя бесконечная ответственность перед людьми сделала свое злое дело, я собрала себя в кулак и пошла», — поделилась воспоминаниями звезда.

Она пояснила, что тогда впервые сама попросила развода, так как осознала, что выбрала не своего человека. К тому же Сергей хотел детей, а она не готова была рожать снова. Наталья теперь уверена, что зря вступила в четвертый брак из-за Мандрика, пишет «МК».