Юрист Краснов считает, что нет законных оснований для конфискации замка Пугачевой и Галкина*

Недавно вышел новый закон о конфискации имущества за феейки, направленные против государства. Примечательно, что сразу МВД призвали проверить, можно ли изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина* недвижимость по этому закону. Речь в частности шла про замок, который находится в деревне Грязь. В нем пара жила много лет перед тем, как уехать в Израиль. Депутат Дмитрий Гусев даже заявлял, что Аллу Борисовну стоит лишить звания народной артистки.

Но теперь юрист Дмитрий Краснов признался, что лишить Пугачеву и Галкина* недвижимости просто невозможно. Он пояснил, что Следственный комитет не стал возбуждать дело в отношении этих артистов после проведенной проверки.

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По словам адвоката, для такой меры просто нет оснований. Краснов напомнил, что сама Алла Борисовна не была признана иностранным агентом, пишет «Вечерняя Москва».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.