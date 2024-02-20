Катерина Ковальчук после расставания с Гариком Харламовым заявила, что переродилась: «Этого не бывает без боли»

Катерина Ковальчук несколько лет встречалась с Гариком Харламовым. Недавно юморист сам признался, что они расстались. А в феврале актриса улетела из России. Свой день рождения, 20 февраля, артистка отметила на Гавайях. Ковальчук поделилась кадрами с любимого курорта американцев. Звезда сериала «Гусар» призналась, что стала другим человеком. Она похвасталась, что исполнила свою мечту.

«С рождением меня! И в прямом, и в переносном смысле. Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума!» — написала Ковальчук.

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Она не стала уточнять, с кем проводит отпуск. Актриса заметно похудела. Она призналась, что в восторге не только от себя, но и от местных пейзажей. Напомним, что раньше Катерина также путешествовала по экзотическим местам, а вот Гарик редко ее сопровождал в поездках.