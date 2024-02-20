Елизавета Боярская заявила, что ее сыновья не смотрят фильмы с участием родителей

Елизавета Боярская решила рассказать о сыновьях, которых родила от Максима Матвеева. Андрею уже 11 лет, а Григорию — всего пять. Оказалось, что они не смотрят фильмы и сериалы, в которых снимаются их родители. По словам Боярской, порой она берет их с собой на съемки. Актриса уверена, что понимает, какие чувства они испытывают, так как сама выросла в семье артистов.

«Я думаю, им неприятно видеть нас на экране, особенно когда сюжет сложный и один из родителей играет негативный персонаж», — заявила Боярская, пишет журнал «7 Дней».

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Звезда не стала скрывать, что у нее остались неприятные воспоминания из детства. Она отметила, что ей было крайне трудно смотреть фильмы, где играют Михаил Боярский и Лариса Луппиан, когда они были в образах отрицательных героев. По мнению Елизаветы, когда ее сыновья подрастут, то они могут изменить свое решение.