Организаторы визита турецкого актера Бурака Озчивита в Москву признались, что у него скромный райдер

Бурак Озчивит 20 февраля прилетел в Россию. С утра его ждали фанатки в аэропорту. Он раздал автографы, а потом приехал в гостиницу «Украина» в Москве, где его встретили по всем русским традициям. Хор из девушек преподнес гостю каравай. Турецкий актер не стал отказываться от угощений.

Организаторы его приезда рассказали, что Бурак прилетел сразу со съемок сериала «Основание: Осман». Причиной его визита стал концерт в Crocus City Hall, где он выступит как специальный гость. Актер согласился рассказать о своей работе и съемках в сериалах.

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Примечательно, что у звезды оказался скромный райдер. Организаторы признались, что у Озчивита нет никаких капризов и особых желаний.